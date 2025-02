BNP-Paribas : +3,5% à 66,6E, les 68,5E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 15:56









(CercleFinance.com) - Dopé par ses résultats (et la bonne tenue générale des banques depuis mi-janvier), BNP-Paribas bondit de +3,5% à 66,6E et franchit ainsi le cap des 10% annuel.

BNP dévoile généré un RNPG record de près de 11,7MdsE (consensus 11,2MdsE) tandis que le C.A trimestriel a grimpé de 10,8% à 12,137MdsE.

Le titre pulvérise la résistance des 65,7E du 30/31 janvier et retrace son zénith d'ouverture des 66,6E du 29 octobre dernier: une fois surmonté cet important obstacle technique, la route des 68,5E du 3 juin 2024 serait grande ouverte.





Valeurs associées BNP PARIBAS 66,57 EUR Euronext Paris +3,50%