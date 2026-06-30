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BMW prépare sa production de véhicules électriques aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 21:05

BMW a finalisé un investissement de 1,7 milliard de dollars dans ses installations de Caroline du Sud afin de préparer la fabrication de véhicules 100% électriques aux États-Unis. Le groupe a achevé l'agrandissement de son usine de Spartanburg et la construction d'un nouveau site de production à Woodruff. Cette étape marque une avancée majeure dans sa stratégie d'électrification sur le marché américain.

Le BMW iX5 sera le premier modèle entièrement électrique produit par le constructeur aux États-Unis, avec un démarrage de la fabrication prévu à la fin de l'année 2026. BMW prévoit ensuite d'assembler au moins cinq autres modèles 100% électriques sur le territoire américain d'ici à 2030. L'usine de Spartanburg, qui exporte environ la moitié de sa production, fournit notamment le marché européen des SUV ainsi que d'autres marchés internationaux.

Le contexte intervient alors que le Parlement européen a voté, le 16 juin, en faveur d'une réduction des droits de douane sur de nombreux produits importés des États-Unis. "La finalisation de nos investissements dans les usines de Spartanburg et de Woodruff témoigne de notre confiance dans les États-Unis et renforce le rôle de la Caroline du Sud au coeur des opérations mondiales du groupe BMW", a déclaré Milan Nedeljkovic, directeur général de BMW.

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