BMW nomme Milan Nedeljkovic en tant que président du directoire

(Actualisé avec détails, contexte)

Le conseil de surveillance de BMW BMWG.DE a nommé mardi Milan Nedeljkovic au poste de président du directoire du groupe à compter du 14 mai 2026, alors que le constructeur automobile allemand lance une nouvelle génération de modèles dans un contexte économique difficile.

Milan Nedeljkovic travaille pour le groupe BMW depuis 1993, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Il a d'abord rejoint le groupe en tant que stagiaire, pour ensuite gravir les échelons dans plusieurs sites BMW en Allemagne et intégrer le conseil d'administration en 2019.

L'actuel président du directoire, Oliver Zipse, démissionnera, d'un commun accord avec le conseil de surveillance, à la fin du 13 mai 2026, le jour prévu pour l'assemblée générale annuelle de 2026.

Oliver Zipse, 61 ans, dont le mandat avait été prolongé jusqu'en 2026, cédera les commandes d'un constructeur automobile qui peine à trouver ses marques face à la concurrence acharnée de la Chine et les droits de douane élevés imposés par les États-Unis.

Ces difficultés ont conduit le constructeur automobile de luxe à revoir à la baisse ses prévisions de bénéfice pour 2025 en octobre et à miser sur le premier modèle de la série "Neue Klasse" entièrement électrique pour stimuler la croissance en 2026.

(Rédigé par Miranda Murray, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)