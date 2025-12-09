BMW nomme Milan Nedeljkovic en tant que président du directoire

Milan Nedeljkovic

Le conseil de surveillance de BMW a nommé mardi Milan Nedeljkovic au poste de président du directoire du constructeur automobile allemand à compter du 14 mai 2026.

Milan Nedeljkovic travaille pour le groupe BWM depuis 1993, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

L'actuel président du directoire, Oliver Zipse, démissionnera, d'un commun accord avec le conseil de surveillance, à la fin du 13 mai 2026, le jour prévu pour l'assemblée générale annuelle de 2026.

(Rédigé par Miranda Murray, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)