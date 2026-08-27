BMW mise sur les électrons : déjà 2 millions de véhicules 100% électriques livrés

La Neue Klasse soutient la progression des ventes électriques du constructeur allemand, notamment en Europe où la montée en puissance du BMW iX3 accélère.

BMW annonce ce matin avoir livré 2 millions de véhicules 100% électriques (BEV, véhicules électriques à batterie) dans le monde depuis le lancement de la BMW i3 fin 2013. En intégrant les hybrides rechargeables, environ 3,5 millions de véhicules électrifiés ont été livrés depuis cette date.

Au 1er semestre 2026, plus d'un véhicule sur quatre vendu par le groupe était électrifié. En Europe, les modèles 100% électriques ont même représenté quelque 28% des ventes sur la période.

Au 2e trimestre, les ventes européennes de véhicules 100% électriques ont progressé de 38%, à 81 445 unités, avec l'amélioration de la disponibilité du BMW iX3. Depuis sa présentation mondiale, ce modèle représente un tiers des commandes de BMW 100% électriques en Europe.

Le groupe indique par ailleurs approcher les 100 000 nouvelles commandes en Europe depuis le lancement commercial du BMW iX3, tandis que la production en série de la nouvelle BMW i3 a débuté en août à Munich.

Le titre BMW progresse de 0,65% ce matin à la Bourse de Francfort mais affiche toujours un recul de l'ordre de 37% depuis le début de l'année.