 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BMW mise sur les électrons : déjà 2 millions de véhicules 100% électriques livrés
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 10:06
Ajouter Boursorama à vos sources

La Neue Klasse soutient la progression des ventes électriques du constructeur allemand, notamment en Europe où la montée en puissance du BMW iX3 accélère.

BMW annonce ce matin avoir livré 2 millions de véhicules 100% électriques (BEV, véhicules électriques à batterie) dans le monde depuis le lancement de la BMW i3 fin 2013. En intégrant les hybrides rechargeables, environ 3,5 millions de véhicules électrifiés ont été livrés depuis cette date.

Au 1er semestre 2026, plus d'un véhicule sur quatre vendu par le groupe était électrifié. En Europe, les modèles 100% électriques ont même représenté quelque 28% des ventes sur la période.

Au 2e trimestre, les ventes européennes de véhicules 100% électriques ont progressé de 38%, à 81 445 unités, avec l'amélioration de la disponibilité du BMW iX3. Depuis sa présentation mondiale, ce modèle représente un tiers des commandes de BMW 100% électriques en Europe.

Le groupe indique par ailleurs approcher les 100 000 nouvelles commandes en Europe depuis le lancement commercial du BMW iX3, tandis que la production en série de la nouvelle BMW i3 a débuté en août à Munich.

Le titre BMW progresse de 0,65% ce matin à la Bourse de Francfort mais affiche toujours un recul de l'ordre de 37% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

BMW
58,040 EUR XETRA +0,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les secouristes évacuent une personne ayant survécu à la crue soudaine à Devghat, dans le district de Nuwakot au Népal, le 26 août 2026 ( AFP / PRAKASH MATHEMA )
    Ce que l'on sait de la crue au Népal-Tibet
    information fournie par AFP 27.08.2026 10:20 

    Une crue spectaculaire et dévastatrice à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet survenue mercredi a fait au moins 180 morts et plus de 1.300 disparus, selon les autorités. Voici ce que l'on sait jeudi, au lendemain de la catastrophe himalayenne ... Lire la suite

  • Des bouteilles des marques de Pernod Ricard sont exposées dans un bar
    Pernod Ricard voit un CA stable en 2027, toujours plombé par la Chine et les USA
    information fournie par Reuters 27.08.2026 09:44 

    Pernod Ricard a annoncé jeudi tabler sur un ‌chiffre d'affaires organique "globalement" stable sur un an en 2027, le groupe de spiritueux citant un "environnement contrasté et ​incertain" avec un recul anticipé en Chine et aux États-Unis dès le début de l'exercice. ... Lire la suite

  • Navires près du détroit d'Ormuz, vus depuis Musandam
    Légère hausse des navires passant par le détroit d'Ormuz mercredi - données
    information fournie par Reuters 27.08.2026 09:44 

    (Répétition pour rectifier une ‌coquille dans le titre) Le nombre ​de navires de transport ayant emprunté le détroit d'Ormuz a légèrement augmenté mercredi, tout en restant ​à un niveau très bas, dans un contexte de nouvelles ​négociations entre l'Iran et ⁠l'Oman ... Lire la suite

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre en ordre dispersé, attentisme au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 27.08.2026 09:44 

    Les principales Bourses européennes évoluent en ordre ‌dispersé en début de séance jeudi, les perspectives du géant des puces Nvidia stimulant le ​secteur technologique, tandis que les marchés restent attentistes au Moyen-Orient et aux données économiques. À Paris, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 418,85 -0,51%
Pétrole Brent
87,08 -0,43%
HAFFNER ENERGY
0,511 -2,67%
BIOPHYTIS
0,07 -6,17%
NANOBIOTIX
37,06 +6,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank