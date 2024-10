Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: l'usine de Ratisbonne remporte un prix information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Un concours industriel prestigieux récompense l'usine de véhicules de BMW à Ratisbonne dans la catégorie ' excellent assemblage de grandes séries '. Les juges citent la grande flexibilité de l'ensemble de l'usine dans leur décision.



L'usine de véhicules de BMW Group à Ratisbonne est désignée ' Usine de l'année ' 2024. Ce prix est considéré comme l'une des compétitions industrielles les plus prestigieuses d'Allemagne.



L'usine BMW Group de Ratisbonne est l'un des 30 sites de production de BMW Group dans le monde. Jusqu'à 1 400 modèles de BMW X1 et BMW X2 sortent de la chaîne de production chaque jour ouvrable, à destination de clients du monde entier.



Différents types de groupes motopropulseurs sont fabriqués de manière flexible sur une seule ligne de production - des véhicules à moteur à combustion interne aux modèles entièrement électriques, en passant par les hybrides rechargeables.



'Le fait d'avoir été désigné ' Usine de l'année ' par un jury indépendant d'experts est à la fois une réalisation importante et une source de motivation pour nous' a déclaré Armin Ebner, directeur de l'usine BMW Group de Ratisbonne.





