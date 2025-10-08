BMW chute après son avertissement sur résultats

BMW BMWG.DE chute à la Bourse de Francfort mercredi après que le constructeur automobile allemand a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025, citant le ralentissement de la demande en Chine et l'impact des droits de douane américains sur les importations.

Vers 07h15 GMT, le titre BMW cède 5,9%, accusant la plus forte baisse de l'indice allemand Dax .GDAXI et de l'indice panaeuropéen Stoxx 600 .STOXX .

La société allemande a déclaré s’attendre désormais pour cette année à une légère baisse du bénéfice avant impôts, contre des prévisions précédentes qui tablaient sur un niveau à peu près équivalent à celui de 2024.

BMW a également abaissé la fourchette de rendement attendu du capital investi (ROCE) pour son activité automobile, désormais comprise entre 8% et 10%, contre 9% à 13% auparavant.

BMW a indiqué s’attendre désormais à ce qu’un remboursement de plusieurs centaines de millions d’euros de droits de douane par les autorités américaines et allemandes intervienne en 2026, et non plus en 2025.

Cela réduirait le flux de trésorerie disponible prévu pour son activité automobile à plus de 2,5 milliards d'euros, soit environ la moitié des 5 milliards d'euros prévus auparavant.

La société a précisé que son ratio de distribution de dividendes resterait compris entre 30% et 40% du bénéfice net, part du groupe, de BMW AG, et qu’elle demeurait engagée dans son programme de rachat d’actions.

