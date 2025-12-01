BMW Bank nomme Stefan Hienzsch à la présidence de son directoire
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 15:06
Déjà Chief Representative depuis juin 2024, ce juriste de formation prend la tête du directoire dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, tandis que Joachim Herr, Torsten Matheis et Kerstin Zerbst restent en poste.
Fort de plus de 25 ans d'expérience au sein du groupe, Hienzsch a notamment dirigé la direction juridique Corporate Finance, Financial Services et M&A, ainsi que des activités au Royaume-Uni pour BMW, MINI et Rolls-Royce. Il indique vouloir 'poursuivre la transformation numérique' et développer des solutions durables et digitales au sein de l'écosystème BMW.
BMW Bank, qui compte plus de 1170 employés et environ 1 000 000 clients, dispose d'un total de bilan de 28.5 MdEUR et de dépôts de 11.9 MdEUR (au 31 décembre 2024).
Valeurs associées
|88,7600 EUR
|XETRA
|+0,82%
A lire aussi
-
L'avionneur européen Airbus a déclaré lundi avoir identifié un problème de qualité industrielle affectant un "nombre limité" de panneaux de fuselage sur ses avions de la famille A320, confirmant des informations de sources à Reuters. Le groupe a indiqué dans une ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, alors que les investisseurs attendent les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell et les chiffres de l'ISM manufacturier. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd ... Lire la suite
-
"Identifié" et "circonscrit" : Airbus reconnaît un "problème de qualité" des panneaux métalliques de l'A320
L'A320, dans ses nombreuses variantes, est l'appareil commercial civil le plus vendu au monde. L'avionneur Airbus a reconnu lundi 1er décembre rencontrer des "problèmes de qualité" sur des panneaux métalliques produits par un de ses sous-traitants pour son monocouloir ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer