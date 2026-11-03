BMW abaisse encore ses prévisions de rentabilité et accélère sa restructuration face aux difficultés en Chine

BMW a revu à la baisse ses perspectives de rentabilité pour la deuxième fois en cinq mois, en raison de charges exceptionnelles liées à l'accélération de son programme de restructuration. Le constructeur allemand, confronté à la faiblesse persistante du marché chinois et à une concurrence accrue des marques locales, prévoit notamment de supprimer environ 8.000 emplois. Cette nouvelle révision intervient dans un contexte difficile pour l'industrie automobile allemande, après un avertissement similaire lancé la semaine dernière par Mercedes-Benz.

BMW anticipe désormais une marge opérationnelle (EBIT) comprise entre -0,5% et 0,5% pour sa division automobile en 2026, contre une prévision précédente de 1% à 3%. Le groupe attribue cette dégradation à des coûts exceptionnels liés à l'intensification de ses mesures de réorganisation, notamment la réduction accélérée des fonctions d'encadrement et la rationalisation de son portefeuille d'activités. Le constructeur a également abaissé ses prévisions de livraisons annuelles, tablant désormais sur une contraction comprise entre 5% et 9,9%. L'action BMW reculait de 3,4% à Francfort, à la veille de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Malgré cette détérioration des perspectives, BMW maintient son objectif de flux de trésorerie disponible à plus de 2,5 milliards d'euros pour son activité automobile en 2026. Le constructeur entend préserver sa génération de liquidités tout en accélérant la réduction de ses coûts structurels. Cette stratégie répond notamment à l'affaiblissement de la demande en Chine, où les fabricants locaux gagnent du terrain grâce à des véhicules plus abordables, fragilisant les positions historiques des marques premium allemandes. Volkswagen et Mercedes-Benz sont également confrontés à ces difficultés, qui remettent en question la rentabilité de leurs activités sur le premier marché automobile mondial.