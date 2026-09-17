BMO relève son objectif de cours pour Phillips 66, misant sur un potentiel de hausse lié aux bénéfices du secteur du raffinage ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** L'action du raffineur américain Phillips 66

PSX.N progresse de 1,6 % à 268,73 dollars

** BMO Capital Markets relève son objectif de cours pour le raffineur de 260 à 310 dollars, ce qui représente une hausse de 17,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que le modèle économique intégré de PSX a pris de l’élan et a surperformé ses différents segments, le raffinage jouant un rôle moteur dans ce contexte conjoncturel

** Elle ajoute que les améliorations notables apportées par PSX au niveau du raffinage, ainsi que les progrès réalisés en matière de rendement des produits propres et de réduction des coûts d'exploitation, ont permis à la société de tirer parti de la conjoncture macroéconomique favorable au secteur du raffinage, que la direction s'attend à voir se poursuivre compte tenu des faibles stocks de produits, d'une demande résiliente et de contraintes d'approvisionnement

** Sur 22 courtiers, 12 attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 9 la note « conserver » et 1 la note « vendre »; leur objectif de cours médian est de 195 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des variations de la séance, PSX affiche une hausse de 108 % depuis le début de l’année