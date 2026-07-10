BMO lance la couverture de Roper Technologies avec une note « en ligne avec le marché »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juillet - ** BMO lance la couverture de la société de logiciels Roper Technologies ROP.O avec une note « en ligne avec le marché »; fixe un objectif de cours de 393 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 10 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage indique que Roper a renforcé ses flux de trésorerie grâce à des acquisitions et à une croissance organique soutenue, et que la direction met en œuvre des initiatives internes en matière d’IA

** L'action de la société affiche une légère hausse à 356,95 dollars en pré-ouverture

** Sur 22 courtiers, 9 attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 11 « conserver » et 2 « vendre »; leur objectif de cours médian s'établit à 453,21 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le dernier cours de clôture, le titre a perdu 20% depuis le début de l'année