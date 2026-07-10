 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BMO lance la couverture de Roper Technologies avec une note « en ligne avec le marché »
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juillet - ** BMO lance la couverture de la société de logiciels Roper Technologies ROP.O avec une note « en ligne avec le marché »; fixe un objectif de cours de 393 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 10 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage indique que Roper a renforcé ses flux de trésorerie grâce à des acquisitions et à une croissance organique soutenue, et que la direction met en œuvre des initiatives internes en matière d’IA

** L'action de la société affiche une légère hausse à 356,95 dollars en pré-ouverture

** Sur 22 courtiers, 9 attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 11 « conserver » et 2 « vendre »; leur objectif de cours médian s'établit à 453,21 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le dernier cours de clôture, le titre a perdu 20% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ROPER TECHNOLOGI
356,9700 USD NASDAQ +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'équipe de France, avec notamment un but d'Ousmane Dembélé (à droite) n'a laissé aucune chance au Maroc lors du quart de finale du Mondial conclu sur le score de 2-0 à Foxboro, le 9 juillet 2026 ( AFP / MAURO PIMENTEL )
    Mondial-2026: La France, la force tranquille
    information fournie par AFP 10.07.2026 18:17 

    Flamboyante en attaque, intraitable en défense et imperméable au moindre doute, l'équipe de France dégage une sérénité à toute épreuve et se projette vers les demi-finales de la Coupe du monde dans la peau d'une sérieuse candidate au titre, mardi à Dallas. Le 8e ... Lire la suite

  • Le maire de Berlin Kai Wegner, le 3 janvier 2026 à Berlin lors d'une panne d'électricité ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Le maire de Berlin renonce à se représenter sur fond de scandale
    information fournie par AFP 10.07.2026 18:13 

    Le maire conservateur de Berlin Kai Wegner a renoncé vendredi à briguer un second mandat, à deux mois des élections dans la capitale allemande, embourbé dans sa gestion de crise en réaction à une coupure d'électricité massive d'origine criminelle en janvier. "Je ... Lire la suite

  • enseigne casino (Crédit: Ketounette / Wikimedia Commons)
    Casino a choisi l'offre de son actionnaire, lourde dilution en vue
    information fournie par Zonebourse 10.07.2026 18:06 

    Le conseil d'administration a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence, sous réserve d'aménagements avec les créanciers. L'opération, prévue d'ici la fin de l'année, va massivement diluer les actionnaires actuels. Le distributeur ... Lire la suite

  • Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980
    Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980
    information fournie par AFP Video 10.07.2026 18:02 

    La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 à la crinière blonde et la voix rocailleuse, interprète du tube "Total Eclipse of the Heart", est décédée à l'âge de 75 ans, après une opération d'urgence en mai au Portugal où elle possédait une maison. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 338,97 +0,15%
2CRSI
30,7 -3,46%
Pétrole Brent
75,71 -0,25%
SOITEC
98 -5,86%
STELLANTIS
4,841 +3,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank