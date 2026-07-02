BMO lance la couverture de Honeywell Aerospace avec une note « surperformance »

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2 juillet - ** BMO lance la couverture de Honeywell Aerospace

HONA.O avec un objectif de cours de 276 dollars et une note « surperformance »

** Ce cours cible représente un potentiel de hausse d’environ 21 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage considère que l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et la qualité de la gestion constituent des catalyseurs clés

** Elle ajoute que, si ces facteurs se concrétisent, les objectifs de croissance organique de 6 % à 8 % et de croissance de l’EBIT ajusté de 9 % de HONA pourraient s’avérer prudents, ce qui favoriserait une nouvelle réévaluation du cours de l’action

** BMO estime que ces objectifs sont réalisables et se montre optimiste quant aux nombreux moteurs de croissance sous-jacents, même s’il faudra peut-être plusieurs trimestres solides pour convaincre les investisseurs

** Honeywell Aerospace a été scindée de Honeywell International HON.O lundi.