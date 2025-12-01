BMO fait passer Old Dominion Freight Line à "surperformer" et réduit son objectif de cours

1er décembre - ** BMO fait passer l'entreprise américaine de camionnage Old Dominion Freight Line ODFL.O de "performance de marché" à "surperformer"

** Toutefois, BMO réduit son objectif de cours de 172 $ à 170 $, ce qui implique toujours un potentiel de hausse de 25,7 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Le courtier estime que l'exécution disciplinée de la société, son pouvoir de fixation des prix et son flux de trésorerie robuste la placent en bonne position pour une hausse à mesure que le cycle du fret se rétablit

** La chute de 40 % du cours de l'action d'ODFL en fait une opportunité intéressante pour les investisseurs, selon BMO

** BMO réduit ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 de 4,95 $ à 4,93 $

** 9 des 26 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou à un niveau supérieur, 13 à "conserver" et 4 à "vendre" ou à un niveau inférieur; leur objectif de cours médian est de 155 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 23,3 % depuis le début de l'année