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Bluelinea veut lever 5,3 millions d'euros pour alléger son endettement
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 08:25

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Bluelinea, spécialiste de la Silver Economie et filiale à 85% du groupe APICIL, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 5,3 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

L'opération prévoit l'émission de 106 432 512 actions nouvelles au prix unitaire de 0,05 euro, à raison de quatre actions nouvelles pour une action existante. Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 20 octobre 2026 et négociables jusqu'au 30 octobre inclus. La période de souscription s'étendra du 22 octobre au 3 novembre 2026.

Les fonds levés doivent permettre à Bluelinea de réduire le poids de son endettement et de sécuriser la continuité de son exploitation au-delà des douze prochains mois, dans un environnement économique difficile.

Le groupe APICIL, actionnaire majoritaire de Bluelinea, s'est engagé à souscrire à l'intégralité de l'augmentation de capital, garantissant ainsi la couverture de l'opération.

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