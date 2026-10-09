BLUELINEA : Bluelinea publie ses résultats semestriels 2026 ainsi que son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026 et annonce un projet de renforcement de sa structure financière

Versailles, le 9 octobre 2026

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 85% du Groupe APICIL, présente ses résultats consolidés du 1 er semestre 2026 ainsi que son chiffre d'affaires non audité du 3 ème trimestre 2026. Dans un contexte marqué par le recul de l'activité et l'impact de la migration technologique des équipements connectés, le Groupe bénéficie du soutien renforcé de son actionnaire de référence.

Données auditées en k€

Normes comptables françaises S1 2025 consolidé S1 2026 consolidé Variation

(en k€) Variation

(en %) Chiffre d'affaires 5 373 4 741 -632 -12% EBITDA [1] 431 (419) -850 - Résultat d'exploitation (621) (1 437) -816 +131% Résultat financier (109) (83) +26 -24% Résultat courant (730) (1 520) -790 +108% Résultat exceptionnel - - - - Crédit d'Impôt Recherche 24 (280) - 304 - Résultat net (706) (1 800) - 1 094 +155%

Un premier semestre pénalisé par le recul de l'activité

Après une année 2025 qui avait vu le chiffre d'affaires progresser de 10% à 10,4 M€, Bluelinea a connu un premier semestre 2026 plus difficile. Le chiffre d'affaires s'est établi à 4 741 k€, en baisse de 12% par rapport au premier semestre 2025, comme annoncé le 6 août 2026.

Les effets de ce recul du chiffre d'affaires sur une structure de coûts principalement fixe se reflètent dans la rentabilité du semestre. L'EBITDA ressort à -419 k€, contre +431 k€ au premier semestre 2025. Cette évolution intervient malgré la poursuite des efforts d'adaptation. Ainsi, les charges de personnel prises en compte dans le calcul de l'EBITDA s'établissent à 2 256 k€, contre 2 422 k€ un an auparavant, soit une baisse de près de 7%.

Le résultat d'exploitation, intégrant l'amortissement des investissements capitalisés, s'établit à -1 437 k€ et le résultat courant à -1520 k€. Le résultat net, intégrant une reprise de Crédit d'impôt sans impact sur la trésorerie pour 280 k€ [2] , s'établit à -1 800 k€.

Une structure financière déjà renforcée post-clôture

Données auditées en k€

Normes comptables françaises 31/12/2025 consolidé 30/06/2026 consolidé Variation

(en k€) Variation

(en %) Capitaux propres 2 855 1 146 -1 709 -60% Emprunts et dettes financières 3 299 4 146 +847 +26% Disponibilités et valeurs mobilières de placement 822 607 -215 -26% Endettement financier net 2 477 3 539 +1 062 +43%

Au 30 juin 2026, Bluelinea disposait d'une trésorerie brute de 607 k€, contre 822 k€ au 31 décembre 2025, pour un endettement de 4 146 k€ et des capitaux propres de 1 146 k€.

Cette structure financière a été renforcée post-clôture grâce au produit de l'augmentation de capital de 1,5 M€ réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription en juillet 2026.

Un 3 ème trimestre affecté par la migration technologique et l'attentisme des donneurs d'ordres

Chiffre d'affaires

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises T3 2025 T3 2026 Variation (en k€) Variation (en %) Senior & Domicile 1 431 1 170 -261 -18% Établissements 1 071 852 -219 -20% Total CA consolidé Bluelinea 2 502 2 023 -479 -19%

Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 ressort à 2 023 k€, en retrait de 19% par rapport aux 2 502 k€ réalisés au 3 ème trimestre 2025.

Outre l'attentisme des donneurs d'ordres, déjà visible au 1 er semestre 2026 et qui s'est confirmé durant l'été, le Groupe a subi l'impact de la nécessaire migration technologique de son parc d'objets connectés. La transition vers de nouvelles générations d'équipements, indispensable face à l'extinction des anciennes technologies de réseau (2G) s'accompagne en effet d'une augmentation des coûts. Les adaptations tarifaires nécessaires pour compenser cette charge n'ont pas été suivies par certains partenaires importants (modèle de vente B2B2C), entraînant une réduction du parc exploité.

A fin septembre, l'activité Senior & Domicile autour de la plateforme « Help » accompagnait 64 961 familles contre 67 283 familles à fin 2025.

Nouveau soutien de l'actionnaire de référence au financement du Groupe

Face à cette dégradation de l'activité au cours du 3 ème trimestre 2026 et afin de pouvoir sécuriser les ressources nécessaires au désendettement et à la poursuite de l'activité, Bluelinea et son actionnaire de référence ont étudié les mesures nécessaires au renforcement de la structure financière du Groupe.

Ainsi, le Groupe APICIL a validé le principe d'une participation à une nouvelle augmentation de capital de Bluelinea, d'un montant estimatif de 5,2 M€, destinée à alléger le poids de l'endettement de Bluelinea dans un contexte difficile et à assurer sa continuité d'exploitation au-delà des 12 prochains mois. Cette opération devrait être engagée dans les prochains jours selon un calendrier et des modalités qui seront communiquées ultérieurement au marché.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2026, le 7 janvier 2027 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 85% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext

Jérôme Fabreguettes Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Fatou-Kiné N'diaye

Relations Presse

fndiaye@actus.fr

+33.1.53.67.36.75

Données consolidées auditées en k€

Normes comptables françaises S1 2025 S1 2026 Produits [3] 5 523 4 825 Achats consommés (1 591) (1 887) Autres achats et charges (1 078) (1 100) Charges de personnel [4] (2 422) (2 256) Ebitda 431 (419)

[1] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

[2] Cf. rapport financier semestriel 2026 (page 19 de l'annexe aux comptes consolidés) qui sera publié ce jour après Bourse pour plus d'informations

[3] Hors production immobilisée

[4] Hors charges de personnel correspondantes au frais de développement