BLUELINEA : Bluelinea fait son entrée dans le top 5 français de la téléassistance grâce à l'acquisition de Securitas Téléassistance

Paris, le jeudi 25 novembre 2021

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce le projet d'acquisition de la société Securitas Téléassistance. Cette opération stratégique permettra au nouvel ensemble de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance.

Securitas Téléassistance, société agréée de services à la personne, veille chaque jour, à distance, sur la sécurité des personnes âgées, isolées ou fragilisées, que ce soit à leur domicile ou dans des résidences services pour Seniors. La société accompagne aujourd'hui 12 309 abonnés et leurs familles.

Fort d'une équipe de 21 collaborateurs, Securitas Téléassistance a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 M€ et un EBITDA normatif[1] de 0,5 M€ en 2020. La société opère aussi bien en direct (B2C) qu'au travers de gestionnaires de résidences services, d'associations et sociétés de services à la personne. Un nouveau type de marchés publics pour Bluelinea : Prendre soin des administrés de collectivités locales comme par exemple ceux de la ville de Marseille.

Un nouvel acteur de poids sur un marché en croissance

Le marché de la téléassistance est estimé à près de 90 M€ par an pour plus de 700 000 abonnés accompagnés, avec une augmentation du nombre de personnes couvertes de l'ordre de 5% par an depuis 2008 grâce au vieillissement de la population.

Grâce à la croissance du nombre d'abonnés enregistrée depuis le 1er octobre, Bluelinea prend soin de 37 719 abonnés. Le nouvel ensemble, qui sera constitué à l'issue de cette acquisition, représentera ainsi 50 000 abonnés, soit 7% de part de marché. Ainsi, Bluelinea deviendra le n°5 sur le marché français de la téléassistance.

TOP 5 France - Nombre d'abonnés : 1/ Tunstall Vitaris - 2/ Présence Verte - 3/ Allianz Assistance - 4/ Europ Assistance - 5/ Bluelinea + Securitas Assistance

Une intégration facilitée par un plan d'optimisation

Afin d'optimiser l'intégration des équipes de Securitas Téléassistance, Bluelinea a mis en œuvre un plan d'optimisation de son organisation et de ses coûts dont l'objectif est de générer une économie récurrente de coûts d'exploitation de 1,4 M€ en année pleine dès 2022.

Ainsi, à l'issue de cette opération, Bluelinea totalisera un volume de chiffre d'affaires proche de 10 M€ et pourra sereinement ambitionner un EBITDA positif fin 2022.

Cette acquisition, dont le montant reste confidentiel, sera autofinancée avec un échéancier de versement des fonds sur 2021 et 2022 compatibles avec les flux de trésorerie prévisionnels de l'entreprise.

Luc Guilmin, Président de Securitas France, déclare : « Nous souhaitons confier à Bluelinea l'accompagnement de nos plus de 12 000 abonnés et leurs familles ainsi que de la vingtaine de collaborateurs qui travaillent sans relâche pour assurer un service de haute qualité. Cette opération permettra ainsi à chacun de s'inscrire dans une dynamique de long terme au sein d'une entreprise dont le métier principal est la téléassistance. »

Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, ajoute : « Cette acquisition fera prendre à Bluelinea une nouvelle dimension et renforcera notre crédibilité auprès des donneurs d'ordres, notamment les collectivités locales. Nous allons notamment pouvoir répondre à des appels d'offres, grâce au savoir-faire issu de Securitas France. Au-delà de la dimension financière de cette opération, qui permettra à l'entreprise Bluelinea d'être plus grande et plus forte, c'est avant tout une histoire humaine qui continuera de s'écrire. »

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel 2021, le mardi 4 janvier 2022 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] EBITDA normatif = résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements, provisions et frais de Groupe

