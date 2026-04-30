Blue Owl en hausse après un bénéfice du premier trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl OWL.N progresse de 6 % à 9,43 dollars avant l'ouverture du marché

** Le bénéfice d'OWL au premier trimestre dépasse les prévisions , grâce à une hausse des revenus liés aux commissions et à l'augmentation des actifs, même si ses fonds de crédit privés ont montré quelques signes de tension

** La société affiche un BPA ajusté distribuable de 19 cents au premier trimestre, dépassant les prévisions du marché qui s'établissaient à 18 cents – données compilées par LSEG

** Son BPA lié aux commissions au premier trimestre a atteint 25 cents, contre 22 cents il y a un an

** Les actifs sous gestion ont bondi de 15 % pour atteindre 314,9 milliards de dollars au premier trimestre

** Le titre a reculé de 40,6 % depuis le début de l'année, à la clôture d'hier