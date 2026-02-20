Blue Owl chute à nouveau alors que les investisseurs digèrent les changements apportés au fonds de la dette

Les actions de Blue Owl Capital

OWL.N ont chuté d'environ 4 % dans les échanges pré-marché vendredi, prolongeant la baisse de la séance précédente , après que le gestionnaire d'actifs alternatifs a dévoilé son dernier plan de remboursement du capital d'un petit fonds de dette qui a effrayé les investisseurs et entraîné ses pairs à la baisse.

L'action a perdu près de 6 % jeudi et a maintenant perdu plus de 36 % en 2025, réduisant de moitié sa valeur de marché au cours des 12 derniers mois.

Le gestionnaire de capital privé basé à New York a déclaré mercredi qu'il vendrait 1,4 milliard de dollars d'actifs dans trois fonds et qu'il reverserait le produit aux investisseurs dans un véhicule vieux de neuf ans.

Il a également interrompu définitivement les remboursements d'un fonds, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant les normes de prêt privé et l'exposition du secteur à l'industrie du logiciel en difficulté.

La société a indiqué que la dette qu'elle vend concerne 128 entreprises de son portefeuille réparties dans 27 secteurs d'activité, la plus forte concentration(13 %) se situant dans les logiciels et les services.

Elle a vendu les prêts à 99,7 % de leur valeur nominale, ce qui correspond à ses propres repères comptables, que la société a cités comme validation de ses évaluations.

Blue Owl a également déclaré jeudi en fin de journée qu'elle n'interrompait pas la liquidité des investisseurs dans un fonds de dette non négocié, Blue Owl Capital Corp II.

Au lieu de reprendre une procédure d'appel d'offres qui aurait permis aux investisseurs de racheter 5 % de leur capital, Blue Owl a déclaré que son nouveau plan "restitue six fois plus de capital et le rend à tous les actionnaires au cours des 45 prochains jours"

"Au cours des prochains trimestres, nous continuerons à mettre en œuvre ce plan de remboursement du capital aux investisseurs d'OBDC II", a ajouté la société.

Cette chute reflète le malaise croissant que suscitent depuis des semaines les valorisations des logiciels, alors que les progrès rapides de l'intelligence artificielle menacent de bouleverser les modèles d'entreprise établis.

Cette volatilité s'est répercutée sur les sociétés de crédit privé qui sont devenues les principaux prêteurs du secteur technologique, une industrie qui s'est fortement appuyée sur le crédit privé soutenu par le capital-investissement depuis que les réglementations bancaires de l'après-crise ont resserré les canaux de prêt traditionnels.

Les turbulences ont également touché des sociétés plus importantes comme Apollo Global APL.PS et KKR KKR.N , les rendements du secteur étant généralement influencés par l'incertitude des valorisations.

"Blue Owl et les noms des fonds alternatifs continuent d'être influencés par le sentiment et les gros titres", a déclaré Crispin Love, analyste chez Piper Sandler.

Par ailleurs, Blue Owl n'a pas été en mesure d'assurer le financement d'un projet de centre de données de 4 milliards de dollars qu'il co-développe en Pennsylvanie avec CoreWeave, a rapporté Business Insider vendredi.

L'entreprise n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur ce rapport.

Ce rapport intervient quelques mois après que Blue Owl a conclu un accord de 27 milliards de dollars pour financer le plus grand projet de centre de données de Meta META.O .