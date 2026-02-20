 Aller au contenu principal
Blue Owl Capital est en passe de terminer la semaine dans le rouge, alors que le sentiment s'affaiblit
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N chutent de 4,6 % à 11,05 $ en pré-commercialisation

** L'action a chuté de 5,9 % jeudi, la stratégie de la société visant à rembourser le capital d'un petit fonds d'emprunt ayant effrayé certains investisseurs

** OWL a déclaré jeudi qu'il n'interrompait pas la liquidité des investisseurs dans un fonds de dette non négocié Blue Owl Capital Corp II après qu'une mesure visant à remplacer les possibilités de rachat trimestriel par des versements ait pesé sur ses actions

** Il y a quelques titres qui, à notre avis, ne correspondent pas du tout à ce qui se passe ici. Nous n'arrêtons pas les rachats", a déclaré Craig Packer, co-président de Blue Owl, aux analystes

** Certains analystes ont également remis en question la chute des actions de jeudi, affirmant que les titres de presse étaient "trompeurs"

** A la dernière clôture, l'action OWL a baissé de 22,5 % depuis le début de l'année

