Blue Owl annule la fusion de fonds de crédit privés après les turbulences du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, de contexte et d'informations sur le crédit privé et l'opération de fusion tout au long de l'article)

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl OWL.N a abandonné le projet de fusion de deux de ses fonds de crédit privés après que l'opération ait suscité des inquiétudes parmi les investisseurs.

Au début du mois, la société avait dévoilé un projet de fusion de ses deux fonds de dette, le Blue Owl Capital Corp

OBDC.N coté en bourse et la société de développement commercial non cotée (BDC) Blue Owl Capital Corp II.

Mais elle avait déclaré que les investisseurs dans le fonds non négocié ne seraient pas en mesure de racheter leur capital avant la clôture de la fusion, prévue pour le premier trimestre 2026.

"Bien que nous continuions à croire que la combinaison d'OBDC et d'OBDC II pourrait créer une valeur significative à long terme pour les actionnaires, nous ne poursuivons plus la fusion à ce stade, compte tenu des conditions actuelles du marché", a déclaré Craig Packer, directeur général de Blue Owl BDC, dans un communiqué.

Les marchés du crédit ont déjà été perturbés cette année, en particulier après les faillites du fabricant de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur de prêts à risque Tricolor cet automne.

Les responsables de la gestion d'actifs ont déclaré qu'ils avaient été traités trop durement dans le cadre de l'effondrement général, mais ces événements ont attiré une nouvelle attention sur un marché qui s'est développé rapidement grâce à une forte demande institutionnelle et à l'augmentation des prêts aux entreprises au cours des dernières années.

La décision de Blue Owl de limiter les rachats par les investisseurs a pesé sur ses actions cette semaine, qui ont clôturé en baisse de 6 % lundi. Elles ont chuté de 40 % depuis le début de l'année.

La décision, aujourd'hui annulée, de limiter les retraits a mis en évidence la faible liquidité de nombreux investissements sur les marchés privés par rapport aux actions et obligations publiques dans lesquelles les particuliers investissent traditionnellement.

Selon le Financial Times de dimanche, les investisseurs du fonds privé pourraient potentiellement subir des pertes latentes sur certains de leurs investissements aux prix actuels.

En effet, selon la déclaration annonçant la fusion, les investisseurs sont invités à échanger leurs actions contre la valeur du fonds plus important. Ce fonds se négocie actuellement avec une décote d'environ 20 % par rapport à la valeur déclarée de ses actifs.

Blue Owl a déclaré qu'il prévoyait de réévaluer les alternatives pour les fonds à l'avenir.

Le fonds Blue Owl, plus petit et privé, était soutenu par des investisseurs particuliers, qui achètent de plus en plus d'actifs privés, parfois encouragés par leurs gouvernements.

Deloitte estime que les avoirs des investisseurs individuels en actifs privés passeront d'environ 80 milliards de dollars à 2 400 milliards de dollars aux États-Unis d'ici à 2030, et qu'ils feront plus que tripler dans l'Union européenne, passant de 924 milliards d'euros à 3 300 milliards d'euros.