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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 08:58
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(Actualisé avec Arkema et Hannover Re)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ABN AMRO ABNd.AS - La banque néerlandaise a relevé mercredi son objectif annuel de revenu net d'intérêts (RNI) commercial à 6,8 milliards d'euros, contre 6,4 milliards d'euros précédemment, après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre.

* TUI TUI1n.DE - Le plus grand voyagiste européen, a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au troisième trimestre, plombé par la baisse des réservations et le maintien des prix élevés du kérosène en raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

* TKMS TKMS.DE - Le constructeur naval a rehaussé mercredi ses prévisions pour la deuxième fois en six mois, tablant sur une hausse de la demande de navires de surface, tels que les frégates, ainsi que de ses capteurs et de sa technologie de déminage.

* ARKEMA AKE.PA - Barclays a relevé sa recommandation sur le titre à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer".

* HANNOVER RE HNRGn.DE - Le réassureur allemand a déclaré mercredi être en bonne voie pour atteindre son objectif de bénéfice annuel après avoir dépassé le consensus au deuxième trimestre.

* AMUNDI AMUN.PA - Le géant français de la gestion d'actifs a annoncé mardi la prolongation jusqu'en 2035 de son accord de partenariat SABADELL SABE.MC , dans le cadre duquel ses solutions d’investissement sont distribuées au sein des réseaux de la banque espagnole.

* JCDECAUX JCDX.PA - Le spécialiste français de l'affichage publicitaire a déclaré mardi avoir renouvelé pour 15 ans son contrat avec la ville de Hambourg.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4440UF

(Rédigé par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ABN AMRO DR
42,070 EUR Euronext Amsterdam +5,70%
AMUNDI
95,050 EUR Euronext Paris -0,58%
ARKEMA
62,700 EUR Euronext Paris +0,64%
BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
HANNOVER RUECK
251,400 EUR XETRA +0,40%
JCDECAUX
24,100 EUR Euronext Paris +0,84%
TKMS
100,000 EUR XETRA +15,21%
TUI
7,342 EUR XETRA -0,30%
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