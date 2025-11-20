Blue Origin dévoile son plan pour une variante plus grande de la fusée New Glenn afin de concurrencer SpaceX

par Joey Roulette

La société spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a annoncé jeudi qu'elle allait construire une variante plus grande et plus puissante de sa fusée New Glenn, dessinant ainsi les premiers plans d'une famille de lanceurs de satellites orbitaux apparentée à la flotte de fusées Falcon de SpaceX, la société dominante d'Elon Musk.

La nouvelle fusée, annoncée après le lancement de la deuxième mission de New Glenn la semaine dernière, s'appellera New Glenn 9x4, un nom faisant référence aux neuf moteurs qui propulseront son premier étage et aux quatre moteurs de son deuxième étage. Cela représente une augmentation de deux moteurs pour chaque étage par rapport à la conception actuelle de New Glenn.

"Le prochain chapitre de la feuille de route de New Glenn est une nouvelle fusée de classe super-lourde", a déclaré Blue Origin dans un communiqué décrivant les autres améliorations apportées à la fusée.

Les deux variantes de New Glenn, selon la société, "serviront le marché simultanément, offrant aux clients davantage d'options de lancement pour leurs missions, notamment les méga-constellations, l'exploration lunaire et de l'espace lointain, et les impératifs de sécurité nationale tels que le Dôme d'or".

Les sociétés de lancement américaines Rocket Lab, SpaceX et United Launch Alliance, dont Boeing et Lockheed Martin sont propriétaires, construisent ou prévoient de construire des fusées plus grandes, capables d'envoyer dans l'espace des constellations de satellites plus importantes.

Blue Origin a consacré des milliards de dollars et une dizaine d'années à la mise au point de New Glenn, une fusée de 29 étages dotée d'un premier étage réutilisable, destinée à concurrencer la flotte Falcon de SpaceX et la fusée plus puissante Starship, une fusée entièrement réutilisable qui est toujours en cours de développement.

Dave Limp, directeur général de Blue Origin, a publié sur X des images numériques de la très lourde New Glenn, plus haute que Saturn V, la fusée de 17 étages qui a envoyé des hommes sur la lune dans le cadre du programme américain Apollo. La fusée 9x4 est dotée d'un carénage de charge utile plus grand et semble beaucoup plus haute que le modèle original de New Glenn.