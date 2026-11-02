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Bloomin' Brands en hausse ; propose de faire une offre de rachat pour les actifs d'un franchisé en faillite
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 16:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Les actions de Bloomin' Brands BLMN.O , propriétaire de la chaîne Outback Steakhouse, progressent d'environ 6% à 11,20 dollars en début de séance

** Out West Restaurant Group, une société indépendante qui exploite 61 restaurants Outback, se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites

** BLMN accepte de jouer le rôle de "stalking horse" (soumissionnaire de référence) dans le cadre de la vente de la quasi-totalité des actifs d’Out West pour 26,3 millions de dollars

** La société s'engage également à fournir jusqu'à 5,5 millions de dollars de financement au débiteur en possession de ses actifs afin de soutenir l'exploitation pendant la procédure de faillite

** Les restaurants continueront à fonctionner; Out West prévoit de continuer à verser les redevances de franchise et les royalties pendant la procédure de faillite

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 71% depuis le début de l’année

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