Bloom Energy s'envole avant son intégration dans l'indice S&P 500

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8 septembre - ** Les actions BE.N du fabricant de piles à combustible Bloom Energy ont bondi de 6,3 % avant l’ouverture mardi, à 268,80 dollars, leur plus haut niveau depuis deux mois, alors que la société s’apprête à intégrer l’ .SPX S&P 500 plus tard ce mois-ci

** L'action BE est en passe d'enregistrer une cinquième journée consécutive de hausse

** La société intégrera l’indice SPX à compter du 21 septembre dans le cadre du rééquilibrage trimestriel, ont annoncé les indices S&P Dow Jones vendredi en fin de journée

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter environ 56 millions d’actions BE, ce qui correspondrait à environ 5 jours de bourse de demande d’achat

** BE, dont le siège se trouve à San José, en Californie, compte environ 294,5 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 74 milliards de dollars vendredi

** Les nouvelles actions intégrées à l’indice SPX ont historiquement surperformé depuis l’annonce de leur intégration: (+7 %), la majeure partie de cette surperformance s’étant produite le jour suivant l’annonce (6 %), souligne Mme Roberts

** Clear Street, qui attribue à BE la recommandation « acheter », relève son objectif de cours de 290 $ à 330 $, invoquant l’intégration dans l’indice SPX et l’annonce faite la semaine dernière par Hitachi 6501.T d’une collaboration avec la société en vue de fournir au Japon des systèmes d’alimentation par pile à combustible sur site destinés aux centres de données et aux clients industriels

** Sur les 31 courtiers couvrant BE, la répartition des recommandations est la suivante: 17 « achat fort » ou « achat », 13 « conserver », 1 « vendre »; objectif de cours médian de 282 dollars, selon LSEG

** À la clôture de vendredi, le titre a bondi de 191 %

** Parallèlement, la plateforme de stockage de données Everpure P.N , anciennement Pure Storage, et la société de séquençage d'ADN Illumina ILMN.O ont également intégré l'indice SPX, après avoir quitté l'indice S&P MidCap 400 .IDX à l'occasion du rééquilibrage

** Parallèlement, le fournisseur de matériaux de construction Builders FirstSource BLDR.N , la plateforme de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O et Molson Coors Beverage Co TAP.N s'apprêtent à passer du SPX au S&P SmallCap 600 .SPSY