 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bloom Energy en hausse après la signature d'un contrat avec Oracle portant sur des piles à combustible destinées à alimenter un centre de données dédié à l'IA
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action de la société de solutions énergétiques Bloom Energy BE.N progresse de 2,5 % à 240,3 dollars en séance prolongée

** Oracle ORCL.N et BorderPlex Digital Assets annoncent que le campus de centres de données dédié à l'IA prévu dans le comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique, utilisera les piles à combustible de Bloom Energy pour l'ensemble de ses besoins en énergie

** Le centre de données sera alimenté par une capacité installée de piles à combustible Bloom pouvant atteindre 2,45 gigawatts (GW)

** La nouvelle conception énergétique remplacera les turbines à gaz et les générateurs diesel initialement prévus et regroupera l'installation au sein d'un seul campus de micro-réseau

** Oracle indique qu'elle prendra en charge l'intégralité des coûts énergétiques du projet

** Les piles à combustible produisent de l'électricité en combinant du combustible et de l'oxygène, sans brûler le combustible

** À la clôture d'hier, BE affichait une hausse de 170,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BLOOM ENERGY-A
234,960 USD NYSE +1,64%
ORACLE
172,980 USD NYSE -0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank