Bloom Energy en hausse après la signature d'un contrat avec Oracle portant sur des piles à combustible destinées à alimenter un centre de données dédié à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action de la société de solutions énergétiques Bloom Energy BE.N progresse de 2,5 % à 240,3 dollars en séance prolongée

** Oracle ORCL.N et BorderPlex Digital Assets annoncent que le campus de centres de données dédié à l'IA prévu dans le comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique, utilisera les piles à combustible de Bloom Energy pour l'ensemble de ses besoins en énergie

** Le centre de données sera alimenté par une capacité installée de piles à combustible Bloom pouvant atteindre 2,45 gigawatts (GW)

** La nouvelle conception énergétique remplacera les turbines à gaz et les générateurs diesel initialement prévus et regroupera l'installation au sein d'un seul campus de micro-réseau

** Oracle indique qu'elle prendra en charge l'intégralité des coûts énergétiques du projet

** Les piles à combustible produisent de l'électricité en combinant du combustible et de l'oxygène, sans brûler le combustible

** À la clôture d'hier, BE affichait une hausse de 170,1 % depuis le début de l'année