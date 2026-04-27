Bloom Energy en hausse après la signature d'un contrat avec Oracle portant sur des piles à combustible destinées à alimenter un centre de données dédié à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 avril - ** L'action de la société de solutions énergétiques Bloom Energy BE.N progresse de 2,5 % à 240,3 dollars en séance prolongée
** Oracle ORCL.N et BorderPlex Digital Assets annoncent que le campus de centres de données dédié à l'IA prévu dans le comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique, utilisera les piles à combustible de Bloom Energy pour l'ensemble de ses besoins en énergie
** Le centre de données sera alimenté par une capacité installée de piles à combustible Bloom pouvant atteindre 2,45 gigawatts (GW)
** La nouvelle conception énergétique remplacera les turbines à gaz et les générateurs diesel initialement prévus et regroupera l'installation au sein d'un seul campus de micro-réseau
** Oracle indique qu'elle prendra en charge l'intégralité des coûts énergétiques du projet
** Les piles à combustible produisent de l'électricité en combinant du combustible et de l'oxygène, sans brûler le combustible
** À la clôture d'hier, BE affichait une hausse de 170,1 % depuis le début de l'année
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