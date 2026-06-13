Mondial-2026: après le premier point du Qatar, place au Brésil !

Vinicius Junior (g) à l'entraînement avec le Brésil avant son entrée en lice en Coupe du monde contre le Maroc, le 11 juin 2026 à Morristown (New Jersey). ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Le premier choc du Mondial-2026 est pour ce soir ! Le Brésil, en quête d'une sixième étoile, et le Maroc, demi-finaliste en 2022, s'affrontent samedi soir à New York dans un duel très attendu.

En attendant, le Qatar, battu trois fois il y a quatre ans dans l'édition qu'il organisait, a obtenu son premier point dans un Mondial face à la Suisse (1-1) à Santa Clara.

. Pression sur Ancelotti

C'est à 18h00 (22h00 GMT) à East Rutherford, à l'ouest de New York, que débutera ce match dangereux pour la Seleçao, qui n'a plus soulevé le trophée suprême depuis 24 ans. Face à elle, les Marocains d'Achraf Hakimi arrivent gonflés à bloc avec leur titre de champions d'Afrique récupéré mi-mars sur tapis vert.

Montage des portraits du sélectionneur italien du Brésil Carlo Ancelotti (g) en conférence de presse à Teresopolis (Brésil) le 30 mai 2026 et du sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi devant la presse à Sale (Angleterre) le 26 mai 2026 ( AFP / Mauro PIMENTEL )

Pour mettre fin à sa traversée du désert, le Brésil a choisi d'enrôler l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, l'Italien Carlo Ancelotti, qui n'a plus rien à prouver en club mais fera à 67 ans ses grands débuts comme sélectionneur en Coupe du monde.

Il a cédé à la pression populaire en rappelant Neymar, mais l'icône est blessée et ne jouera pas contre le Maroc. Et en dépit des Vinicius Junior et autres Raphinha, la Seleçao s'est montrée irrégulière sur la route du Mondial.

"Nous avons une équipe qui peut rivaliser avec toutes les équipes du monde, nous en sommes convaincus", a-t-il pourtant dit en conférence de presse, affichant son optimisme.

En face, le Maroc, même privé de Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli, est arrivé aux Amériques avec un statut nouveau de possible outsider. Lors du Mondial-2022 au Qatar, les Lions étaient en effet devenus le premier pays africain à atteindre le dernier carré du tournoi mondial.

. Une première pour le Qatar

En 2022 chez eux, lors de leur première participation à un Mondial, les Qataris avaient perdu contre l'Equateur, le Sénégal et les Pays-Bas en marquant un seul but en tout. Ils ont déjà fait mieux aux Etats-Unis en arrachant le match nul grâce à un coup de tête du défenseur Boualem Khoukhi à la fin du temps additionnel (90+4) à Santa Clara, près de San Francisco. Les Suisses, décevants, étaient devant depuis un penalty de Breel Embolo en début de match (17e).

Pour la première fois de ce Mondial, quatre rencontrent se jouent le même jour, samedi (heure locale).

Dans le groupe C du Brésil et du Maroc, l'Ecosse affrontera Haïti, l'un des "petits Poucets" de ce tournoi à 48 équipes, à Boston. Les Haïtiens n'avaient plus participé à une Coupe du Monde depuis 1974 et les Ecossais depuis 1998, quand ils avaient déjà affronté le Brésil et le Maroc.

L'Australie se mesurera à la Turquie à Vancouver (04h00 GMT dimanche).

. Le Mondial ou les Knicks ?

A New York, le premier choc du Mondial risque d'être éclipsé par la finale du championnat de NBA de basket. Car une demi-heure après la fin de Brésil-Maroc, les Knicks, l'équipe locale, tenteront de s'imposer à San Antonio face aux Spurs de Victor Wembanyama pour décrocher un titre attendu depuis plus de 50 ans (coup d'envoi à 00h30 GMT).

Les autorités vont donc avoir fort à faire pour encadrer le transport de dizaines de milliers de supporters de foot vers et au retour du New Jersey et la diffusion du match de basket dans les trois fan zones officielles de Manhattan et dans les bars.

Dans une vidéo diffusée samedi matin, le maire Zohran Mamdani a appelé les New-Yorkais à "montrer au monde comment nous célébrons dans la joie et responsablement".

. Duel diplomatique autour du Ghanéen Partey

Après les refus de visas de la part des autorités américaines (à un arbitre somalien, des responsables iraniens, aux supporters sénégalais et ivoiriens), le gouvernement canadien a refusé l'accès au footballeur ghanéen Thomas Partey, accusé de viols en Grande-Bretagne où il sera jugé en 2027.

Samedi, le gouvernement ghanéen a officiellement protesté auprès des autorités canadiennes, leur demandant de revenir sur cette "décision malheureuse", selon le ministre des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa.

L'ancien joueur d'Arsenal, qui évolue désormais en Espagne, à Villarreal, devrait manquer le match contre le Panama le 17 juin à Toronto. Mais il pourra jouer les deux autres matches du groupe L contre l'Angleterre à Boston et contre la Croatie à Philadelphie, les Etats-Unis lui ayant accordé un visa en faisant valoir sa présomption d'innocence.