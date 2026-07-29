Bloom Energy en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le point 5 pour indiquer que J.P. Morgan a abaissé son objectif de cours, et non l'a relevé; ajoute l'évolution du cours de l'action au point 6)

29 juillet - ** L'action de Bloom Energy BE.N , spécialiste des piles à combustible, progresse de 11,7 % à 186,20 dollars en pré-ouverture

** La société, qui a conclu des accords d'approvisionnement en électricité avec des centres de données spécialisés dans l'IA, relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , le plaçant désormais dans une fourchette de 3,9 à 4,2 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,4 à 3,8 milliards de dollars ** BE relève son BPA ajusté pour l'exercice fiscal, le portant à une fourchette de 2,55 $ à 2,85 $, contre 1,85 $ à 2,25 $ précédemment

** La société affiche pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 78 cents et un chiffre d’affaires de 1,07 milliard de dollars, dépassant dans les deux cas les estimations consensuelles des analystes, respectivement de 41 cents et 827,6 millions de dollars

** J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 346 $ à 314 $

** Le titre a atteint mercredi son plus bas niveau depuis plus de trois mois, dans un contexte de vente massive des valeurs liées à l'IA

** Sur 30 courtiers, 15 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 14 “conserver” et un “vendre” ou inférieure; le cours cible médian s'établit à 292,5 dollars

** Depuis le début de l'année, le titre a progressé de 92 %