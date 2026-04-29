Bloom Energy bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

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29 avril - ** L'action de la société de solutions énergétiques Bloom Energy BE.N progresse de 20,2 % à 272,11 (XX,XX euros) dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 3,4 et 3,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 3,1 et 3,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** La société affiche un chiffre d'affaires de 751,05 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes de 551,56 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Au moins six courtiers relèvent leurs objectifs de cours après la publication des résultats, notamment BITG, TD Cowen et J.P. Morgan

** J.P. Morgan relève son objectif de cours de 154 (XX,XX euros) $ à 166 (XX,XX euros) $; précise que la révision à la hausse des prévisions pour l'exercice 2026 n'était “pas une erreur” et souligne “l'effet de levier sur les marges à mesure que l'activité continue de se développer”

** À la clôture d'hier, l'action BE avait plus que doublé depuis le début de l'année