Block revoit à la hausse ses prévisions de marge brute pour l'ensemble de l'année, porté par la croissance de Cash App au troisième trimestre

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(Ajout de précisions sur l'action au paragraphe 2 et d'illustrations)

par Rishab Shaju et Prakhar Srivastava

Block XYZ.N , dirigée par Jack Dorsey, a revu à la hausse mardi ses prévisions de marge brute pour l'ensemble de l'année après avoir annoncé une hausse de ses résultats au troisième trimestre, grâce à la bonne santé de sa division Cash App et à la stabilité des dépenses de consommation qui ont compensé un contexte économique incertain.

L'action de la société a progressé de 9 % en séance prolongée.

Au troisième trimestre, l’économie américaine a connu sa plus forte croissance depuis un an, faisant fi de la hausse des prix du pétrole liée au conflit avec l’Iran, grâce à la vigueur des dépenses de consommation et à l’augmentation des investissements des entreprises dans l’intelligence artificielle.

La marge brute de Cash App, la plateforme financière de Block destinée aux particuliers, a bondi de 27 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente. La marge brute de sa division commerciale Square a quant à elle progressé de 14 %.

« La fonctionnalité “Neighborhoods” a été un moteur clé de la croissance de Cash App, qui a atteint 60 millions d’utilisateurs actifs effectuant des transactions chaque mois en septembre », a déclaré le directeur général Jack Dorsey dans une lettre adressée aux actionnaires.

Les produits bancaires et de crédit en pleine expansion de Cash App ont aidé Block à diversifier ses sources de revenus au-delà des frais de transaction, mais ils ont également accru les pertes sur créances de la société. Les pertes de Block liées aux transactions, aux prêts et aux créances sur les consommateurs ont augmenté de 65,6 % pour atteindre 601,7 millions de dollars au troisième trimestre.

« Nous avons constaté une forte et constante utilisation de la Cash App Card ainsi que des taux de remboursement élevés sur Borrow, ce qui, pour nous, sont autant de signes indiquant que les consommateurs gèrent bien leurs finances et que leur pouvoir d’achat reste solide », a déclaré la directrice financière Amrita Ahuja à Reuters lors d’une interview.

Block table désormais sur une marge brute de 12,63 milliards de dollars pour 2026, soit une croissance de 22 %, contre une prévision antérieure de 12,51 milliards de dollars. La société prévoit une marge brute de 3,32 milliards de dollars pour le quatrième trimestre.

Owen Jennings, directeur des opérationsa indiqué que la société s’attendait à ce que le quatrième trimestre marque la première fois où elle génère des revenus directement grâce à des outils d’IA.

La société de fintech prévoit également une marge brute de 14,52 milliards de dollars pour 2027, soit une croissance de 15 %, car elle s'attend à ce que ses investissements dans l'IA stimulent une croissance soutenue.

Le résultat d'exploitation ajusté a atteint 923 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 480 millions de dollars, soit 54 centimes par action, un an plus tôt.