Block revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce au succès de Cash App et conclut un accord préliminaire avec le ministère américain de la Justice

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(Réécriture du paragraphe 1, mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 2, précisions sur l'accord avec le ministère américain de la Justice aux paragraphes 12 à 14)

par Rishab Shaju et Prakhar Srivastava

Block XYZ.N a relevé mardi ses prévisions de marge brute pour l'ensemble de l'année, après que la bonne performance de sa division Cash App a dopé les résultats trimestriels de l'entreprise, tout en parvenant à un accord préliminaire avec le ministère américain de la Justice concernant son programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'action de la société dirigée par Jack Dorsey a progressé de 7% en séance prolongée.

Au troisième trimestre, l’économie américaine a connu sa plus forte croissance depuis un an, faisant fi de la hausse des prix du pétrole liée à la guerre en Iran,ce qui indique que les consommateurs ont maintenu un niveau de dépenses élevé, au bénéfice des sociétés financières telles que Block.

La marge brute de Cash App, la plateforme financière grand public de Block, a bondi de 27% au troisième trimestre par rapport à l’année précédente. La marge brute de son activité marchande Square a progressé de 14%.

Les produits bancaires et de crédit en pleine expansion de Cash App ont aidé Block à diversifier ses sources de revenus au-delà des commissions sur les transactions.

“Nous avons constaté une forte et constante utilisation de la Cash App Card ainsi que des taux de remboursement élevés sur Borrow, ce qui, pour nous, sont autant de signes indiquant que les consommateurs gèrent bien leurs finances et que leur pouvoir d’achat reste solide”, a déclaré Amrita Ahuja, directrice financière, lors d’un entretien accordé à Reuters.

Mais cette diversification a également entraîné une augmentation des pertes sur créances de la société. Les pertes de Block liées aux transactions, aux prêts et aux créances clients ont augmenté de 65,6% pour atteindre 601,7 millions de dollars au troisième trimestre.

Block table désormais sur une marge brute de 12,63 milliards de dollars pour 2026, soit une croissance de 22%, contre une prévision antérieure de 12,51 milliards de dollars. La société prévoit une marge brute de 3,32 milliards de dollars pour le quatrième trimestre.

La société de fintech prévoit également une marge brute de 14,52 milliards de dollars pour 2027, ce qui implique une croissance de 15%, car elle s'attend à ce que ses investissements dans l'IA stimulent une croissance soutenue.

Owen Jennings, directeur exécutif et responsable des activités, a déclaré que la société s’attendait à ce que le quatrième trimestre marque la première fois où elle génère des revenus directement grâce à des outils d’IA.

Le résultat d’exploitation ajusté s’est élevé à 923 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 480 millions de dollars, soit 54 cents par action, un an plus tôt.

ALLÈGEMENT DES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES

Par ailleurs, Block a indiqué avoir conclu en octobre un accord de principe avec le ministère américain de la Justice afin de reporter de trois ans une accusation selon laquelle la société n’aurait pas mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent, en violation de la loi sur le secret bancaire.

Cet accord de poursuite différée pourrait se traduire par un paiement net estimé à environ 764 millions de dollars, après prise en compte des crédits liés à des règlements réglementaires antérieurs, a ajouté la société.

Cette annonce dissipe une partie de l’incertitude liée à l’enquête, mais le règlement avec le ministère de la Justice reste soumis à un accord définitif et à l’approbation du tribunal; Block a averti que les conditions finales pourraient entraîner des pertes supérieures au montant déjà provisionné.