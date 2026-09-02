Blackstone s'apprête à introduire en bourse l'hôtelier espagnol HIP, selon Cinco Dias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le journal ajoute que Blackstone a refusé de commenter)

La société d’investissement Blackstone BX.N prépare une introduction en bourse de la société espagnole Hotel Investment Partners (HIP) pour fin octobre ou début novembre, a rapporté mercredi le journal Cinco Dias, citant des sources anonymes proches du dossier.

* Basée à Barcelone, HIP détient un portefeuille de 61 hôtels et 20 000 chambres répartis en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal, dont la valeur est estimée par Cinco Dias à environ 6 milliards d'euros (6,94 milliards de dollars).

* Blackstone s'apprête à déposer cette demande auprès de la CNMV, l'autorité espagnole de régulation des marchés financiers, d'ici début octobre, a ajouté le journal.

* Selon Cinco Dias, Blackstone envisage de céder sa participation de 65% dans la société.

* Blackstone prévoit également de procéder à une augmentation de capital de 700 millions d’euros lors de l’introduction en bourse, précise le journal.

* Le fonds souverain de Singapour, GIC, détient le reste du capital de la société.

* Ce processus bénéficie du soutien, entre autres, de Santander, Morgan Stanley, Citi, BNP Paribas et Goldman Sachs, a précisé Cinco Dias.

* HIP, qui acquiert, repositionne et gère des hôtels, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Il en va de même pour le GIC de Singapour. Blackstone a refusé de commenter.

* Blackstone a racheté HIP à Banco Sabadell SABE.MC en 2017.

(1 dollar = 0,8646 euro)