 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Blackstone s'apprête à introduire en bourse l'hôtelier espagnol HIP, selon Cinco Dias
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 10:00
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le journal ajoute que Blackstone a refusé de commenter)

La société d’investissement Blackstone BX.N prépare une introduction en bourse de la société espagnole Hotel Investment Partners (HIP) pour fin octobre ou début novembre, a rapporté mercredi le journal Cinco Dias, citant des sources anonymes proches du dossier.

* Basée à Barcelone, HIP détient un portefeuille de 61 hôtels et 20 000 chambres répartis en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal, dont la valeur est estimée par Cinco Dias à environ 6 milliards d'euros (6,94 milliards de dollars).

* Blackstone s'apprête à déposer cette demande auprès de la CNMV, l'autorité espagnole de régulation des marchés financiers, d'ici début octobre, a ajouté le journal.

* Selon Cinco Dias, Blackstone envisage de céder sa participation de 65% dans la société.

* Blackstone prévoit également de procéder à une augmentation de capital de 700 millions d’euros lors de l’introduction en bourse, précise le journal.

* Le fonds souverain de Singapour, GIC, détient le reste du capital de la société.

* Ce processus bénéficie du soutien, entre autres, de Santander, Morgan Stanley, Citi, BNP Paribas et Goldman Sachs, a précisé Cinco Dias.

* HIP, qui acquiert, repositionne et gère des hôtels, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Il en va de même pour le GIC de Singapour. Blackstone a refusé de commenter.

* Blackstone a racheté HIP à Banco Sabadell SABE.MC en 2017.

(1 dollar = 0,8646 euro)

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
BLACKSTONE
136,600 USD NYSE -4,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue du porte-avions américain Abraham Lincoln le 2 septembre 2026 depuis le port de Laem Chabang en Thaïlande ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Le porte-avions américain Abraham Lincoln en Thaïlande après neuf mois en mer
    information fournie par AFP 02.09.2026 10:20 

    Le porte-avions américain Abraham Lincoln, au coeur d'une polémique sur les conditions de vie à bord après plus de neuf mois en mer, a accosté mercredi en Thaïlande pour y faire escale, selon des journalistes de l'AFP. Les quelque 5.000 membres d'équipage du bâtiment ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes hésitent à l'ouverture
    information fournie par AFP 02.09.2026 09:16 

    Les Bourses européennes hésitent mercredi, après avoir ouvert dans le rouge, les investisseurs restant prudents face aux pressions venant de la hausse des prix de l'énergie, qui ravivent les craintes inflationnistes et les attentes de relèvement des taux des banques ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Pas de signe d'amélioration
    VIRIDIEN (ex CGG) : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 02.09.2026 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • Un présentoir de produits L'Oréal dans un magasin de cosmétiques parisien. (crédit photo : L. Grassin )
    Les changements de recommandations : Eutelsat, Société Générale, L'Oréal
    information fournie par Reuters 02.09.2026 08:56 

    * EUTELSAT ETL.PA - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et fixe son objectif de cours à 2 euros. * SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et abaisse son objectif de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,581 +11,73%
Pétrole Brent
94,82 -0,39%
CAC 40
8 268,29 -0,40%
BIOPHYTIS
0,047 -10,65%
DRONE VOLT
0,4498 +17,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank