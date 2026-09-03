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Blackstone recule après que des investisseurs ont demandé un retrait de 10 % de son fonds de crédit privé
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 14:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Le titre BX.N de Blackstone recule de 0,6 % à 136 dollars en pré-ouverture

** Selon un document réglementaire, les investisseurs ont cherché à retirer 10 % des parts du fonds phare de crédit privé de Blackstone, , au troisième trimestre

** Sur 25 courtiers, 15 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, tandis que 10 recommandent de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 143,78 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, BX affichait une baisse de 11,2 % depuis le début de l'année

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