Blackstone-Le bénéfice du T2 profite du portefeuille d'actifs et des gains liés à l'IA

(Corrige période dans le titre)

par Isla Binnie

Blackstone BX.N a fait état jeudi d'une hausse de ses résultats pour le deuxième trimestre, soutenue par la croissance de ses actifs sous gestion et par les bénéfices tirés d'un pari sur l'intelligence artificielle.

Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde a déclaré que les entrées de capitaux enregistrées au cours du trimestre avaient porté le total de ses actifs à 1.350 milliards de dollars (1.180 milliards d'euros), tandis que le bénéfice distribuable a progressé de 26% par action pour s'établir à 1,52 dollar.

L'action Blackstone progressait de 2,7% dans les échanges avant-Bourse.

Les opérations de cession d’une participation dans trois centres de données à Digital Realty DR.N et d’une participation majoritaire dans la société d’infrastructures énergétiques Sabre Industries à TPG TPG.O ont contribué à porter le produit de la monétisation des actifs à 31,8 milliards de dollars.

La volatilité des marchés avait freiné certaines transactions au premier trimestre, mais Blackstone a accéléré le rythme au deuxième trimestre.

Le groupe a également bénéficié des introductions en Bourse de la société de technologie publicitaire Liftoff Mobile

LFTO.O , d’un véhicule d’investissement dans les centres de données appelé Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N et du fonds immobilier indien spécialisé dans les bureaux Bagmane BAGM.NS .

Blackstone mise fortement sur la croissance de l’IA et s’associe à son concurrent Apollo APO.N dans le cadre d’un financement de 35 milliards de dollars destiné à la fabrication de puces sur mesure qui seront utilisées par Anthropic, le créateur de Claude Code.

Le directeur général Stephen Schwarzman a déclaré que la société avait décidé de "miser sur la méga-tendance de l’intelligence artificielle”. Il a ajouté que le fait que l’entreprise soit devenue "un partenaire de confiance à grande échelle pour de nombreux innovateurs clés" l’avait bien positionnée pour l’avenir.

Les craintes que l’IA ne bouleverse le secteur des logiciels ont pesé ces derniers mois sur les sociétés de capital-investissement et de crédit, qui ont massivement investi dans ces entreprises et leur ont accordé des prêts. Cela a contribué à un examen minutieux de la manière dont elles évaluent leurs actifs.

(Rédigé par Isla Binnie à New York et Arasu Kannagi Basil à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)