Blackstone investit 4,65 milliards de dollars dans un centre de données en Allemagne, selon Handelsblatt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Blackstone BX.N fournit 4 milliards d'euros (4,65 milliards de dollars) pour un centre de données à Lippetal, en Allemagne, a rapporté Handelsblatt jeudi, citant des sources.
Blackstone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
(1 dollar = 0,8611 euro)
