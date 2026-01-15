 Aller au contenu principal
Blackstone investit 4,65 milliards de dollars dans un centre de données en Allemagne, selon Handelsblatt
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 21:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N fournit 4 milliards d'euros (4,65 milliards de dollars) pour un centre de données à Lippetal, en Allemagne, a rapporté Handelsblatt jeudi, citant des sources.

Blackstone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

(1 dollar = 0,8611 euro)

