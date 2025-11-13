 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,49
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Blackstone investit 1,2 milliard de dollars dans une installation de production d'électricité en Virginie occidentale
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le projet aux paragraphes 4 à 8)

Blackstone BX.N a déclaré jeudi que son unité investirait environ 1,2 milliard de dollars pour construire une centrale électrique en Virginie occidentale, alors que le gestionnaire d'actifs intensifie ses efforts pour répondre à l'augmentation de la demande d'électricité liée à l' intelligence artificielle et à la croissance industrielle.

Les services publics et les grands investisseurs ont augmenté le financement de la construction de nouvelles capacités électriques, car ils cherchent à répondre à la demande croissante des centres de données.

La centrale au gaz naturel à cycle combiné de 600 mégawatts , appelée Wolf Summit Energy project, située dans le comté de Harrison, fournira de l'électricité à Old Dominion Electric Cooperative, qui dessert environ 1,5 million d'habitants en Virginie, dans le Maryland et dans le Delaware.

"Aider à répondre à la demande croissante d'électricité de l'IA et d'autres régions fait partie de nos thèmes d'investissement les plus convaincants", a déclaré Bilal Khan, directeur général de Blackstone.

La société a déclaré que la décision finale d'investissement prise la semaine dernière assure le financement du projet, ce qui lui permet de commencer la construction.

L'installation utilisera la turbine à gaz de GE Vernova

GEV.N .

Ce projet vient s'ajouter aux récents investissements de Blackstone dans le secteur de l'énergie en Pennsylvanie et en Virginie, qui totalisent plus de 1 600 mégawatts de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de gaz.

Valeurs associées

BLACKSTONE
139,805 USD NYSE -3,15%
GE VERNOVA
546,120 USD NYSE -5,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    L'Otan renonce à Boeing pour ses avions AWACS
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 17:33 

    L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense. "Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont ... Lire la suite

  • walt disney (Crédit: Travis Gergen / Unsplash)
    La valeur du jour à Wall Street - Disney fait grise mine après ses trimestriels
    information fournie par AOF 13.11.2025 17:04 

    (AOF) - Plus fort repli du Dow Jones, Disney dévisse de 7,84% à 107,50 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de ... Lire la suite

  • Des élèves attendent le début de l'examen équivalent au baccalauréat à Séoul, en Corée-du-Sud, le 13 novembre 2025 ( POOL / KIM HONG-JI )
    Quand la Corée du Sud se met à l'heure du bac
    information fournie par AFP 13.11.2025 16:56 

    Trafic aérien suspendu, ouvertures de la Bourse et des banques retardées, groupes de supporteurs devant les établissements: en Corée du Sud, l'équivalent du baccalauréat est une cause nationale et rien n'est laissé au hasard. L'image des lycéens concentrés et nerveux ... Lire la suite

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    L'UE ouvre une enquête sur Google et sa politique de référencement
    information fournie par Zonebourse 13.11.2025 16:55 

    La Commission européenne annonce l'ouverture d'une procédure visant à déterminer si Google applique aux éditeurs des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires sur Google Search, comme l'impose le Digital Markets Act (DMA). L'enquête cible ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank