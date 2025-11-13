Blackstone investit 1,2 milliard de dollars dans une installation de production d'électricité en Virginie occidentale

Blackstone BX.N a déclaré jeudi que son unité investirait environ 1,2 milliard de dollars pour construire une centrale électrique en Virginie occidentale, alors que le gestionnaire d'actifs intensifie ses efforts pour répondre à l'augmentation de la demande d'électricité liée à l' intelligence artificielle et à la croissance industrielle.

Les services publics et les grands investisseurs ont augmenté le financement de la construction de nouvelles capacités électriques, car ils cherchent à répondre à la demande croissante des centres de données.

La centrale au gaz naturel à cycle combiné de 600 mégawatts , appelée Wolf Summit Energy project, située dans le comté de Harrison, fournira de l'électricité à Old Dominion Electric Cooperative, qui dessert environ 1,5 million d'habitants en Virginie, dans le Maryland et dans le Delaware.

"Aider à répondre à la demande croissante d'électricité de l'IA et d'autres régions fait partie de nos thèmes d'investissement les plus convaincants", a déclaré Bilal Khan, directeur général de Blackstone.

La société a déclaré que la décision finale d'investissement prise la semaine dernière assure le financement du projet, ce qui lui permet de commencer la construction.

L'installation utilisera la turbine à gaz de GE Vernova

GEV.N .

Ce projet vient s'ajouter aux récents investissements de Blackstone dans le secteur de l'énergie en Pennsylvanie et en Virginie, qui totalisent plus de 1 600 mégawatts de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de gaz.