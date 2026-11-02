Blackstone et des fonds de retraite canadiens vont investir 3,1 milliards de dollars dans LNG Canada en échange d'une participation dans Mitsubishi

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(Nouveauté: ajout d'informations sur les fonds de pension)

Blackstone BX.N et un groupe de fonds de retraite canadiens investiront 3,1 milliards de dollars pour acquérir une participation de 49,9 % dans la société holding 8058.T de la société de négoce japonaise Mitsubishi Corp, qui détient sa participation dans le projet LNG Canada, ont annoncé lundi les entreprises concernées.

Cette société holding détient une participation de 15 % dans LNG Canada, le projet d’exportation mené par Shell SHEL.L en Colombie-Britannique, qui a démarré sa production en juin 2025. Mitsubishi a indiqué que sa participation était évaluée à environ 1,6 milliard de dollars. Le reste de l’investissement sera consacré à la phase 2 d’extension, qui permettra de doubler la capacité de production de l’installation.

* Le groupe dirigé par Blackstone comprend l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPP Investments), le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS), la Société de gestion des investissements de l’Ontario (IMCO) et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP).

* Geoff Souter, responsable du crédit des actifs réels chez CPP Investments, a déclaré que le fonds de pension considérait cela comme une « opportunité incontournable » d’investir à grande échelle au Canada.

* Mitsubishi a précisé que cet accord n’aurait aucune incidence sur ses volumes d’achat de GNL ni sur ses relations avec ses clients.

* La société holding achète actuellement 2,1 millions de tonnes métriques de GNL par an au titre de ce projet, et ces volumes devraient doubler pour atteindre 4,2 millions de tonnes par an après l’extension de LNG Canada.

* Cette transaction fait suite à la décision finale d’investissement annoncée en septembre par Shell et ses partenaires concernant l’extension de la phase 2 de LNG Canada, un projet qui permettra de doubler la capacité de production de l’installation pour la porter à 28 millions de tonnes par an.

* Mitsubishi a indiqué qu’elle utiliserait les ressources financières de Blackstone pour faire avancer l’extension tout en améliorant la rentabilité de son investissement.

* La transaction devrait être finalisée en novembre, a déclaré un porte-parole de Mitsubishi.(1 $ = 157,8200 yens)