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Blackstone et Alphabet obtiennent 22 milliards de dollars pour financer Crux AI
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 22:50
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Un consortium de dix banques va apporter 22 milliards de dollars de financement à Crux AI, la coentreprise de cloud créée par Blackstone et Alphabet, selon Bloomberg News. Goldman Sachs, Sumitomo Mitsui Banking Corp, Barclays, BNP Paribas et Bank of Nova Scotia figurent notamment parmi les établissements impliqués. La dette servira principalement à financer l'achat de puces Tensor Processing Units (TPU) développées par Google.

Google et Blackstone avaient annoncé en mai la création de Crux AI afin de répondre à l'explosion de la demande en capacités de calcul pour l'intelligence artificielle. Blackstone prévoit parallèlement d'apporter 5 milliards de dollars de fonds propres pour permettre la mise en service de 500 mégawatts de capacités de centres de données en 2027, avant de procéder à de nouvelles extensions.

Le financement de 22 milliards de dollars sera garanti par la valeur des TPU achetées ainsi que par les contrats conclus entre Crux AI et ses clients, selon Bloomberg News. L'opération illustre l'ampleur des capitaux mobilisés pour développer les infrastructures d'IA, alors que les groupes technologiques accélèrent leurs investissements dans les centres de données, l'énergie et les puces spécialisées.

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