BlackRock vend une participation de 7 % dans Naturgy pour 2 milliards de dollars

BlackRock BLK.N a vendu une participation de 7,1 % dans la compagnie de gaz espagnole Naturgy NTGY.MC pour environ 1,7 milliard d'euros (1,99 milliard de dollars) par le biais d'un placement accéléré géré par JPMorgan, a déclaré la société jeudi.

La transaction laisse BlackRock avec une participation d'environ 11,42% dans Naturgy après avoir complété le placement accéléré de 68.825.911 actions au prix de 24,75 euros par action.

Cela représente une décote d'environ 5,4 % par rapport au cours de clôture de mercredi, qui était de 26,16 euros par action. À 09h21 (0821 GMT), les actions de Naturgy étaient en baisse de 5 % à 24,86 euros, les moins performantes de l'indice espagnol Ibex-35 .IBEX .

BlackRock est devenu actionnaire de Naturgy par le biais de son acquisition en 2024 de Global Infrastructure Partners (GIP), qui avait précédemment investi dans la société de services publics.

Après la vente de sa participation, BlackRock sera le quatrième actionnaire de la société, après la société holding espagnole Criteria, qui détient une participation de près de 24 %. La société de capital-investissement CVC détient 18,6 % et le fonds australien IFM détient 15,2 %.

"La transaction ferme la porte à l'entrée éventuelle d'un nouvel actionnaire dans la société et ouvre la voie à la sortie future de CVC", a déclaré Sabadell dans une note à ses clients.

La transaction, qui devrait augmenter le flottant de Naturgy pour atteindre son objectif d'environ 25 %, fait suite à une période de forte performance pour la société, qui a enregistré des bénéfices records d'environ 2 milliards d'euros par an au cours des deux dernières années.

La société a bénéficié de l'augmentation de la production de ses centrales à cycle combiné, qui ont fonctionné plus d'heures depuis une panne de réseau survenue le 28 avril, améliorant ainsi la sécurité de l'approvisionnement et contribuant à éviter des déconnexions généralisées.

(1 dollar = 0,8555 euro)