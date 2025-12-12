Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GENERALI GASI.MI - Le premier assureur italien devrait annoncer dans les prochaines heures qu'il abandonne son projet de fusion de son activité de gestion d'actifs avec Natixis, filiale de BPCE, a-t-on appris jeudi d'une source proche du dossier.

* WENDEL MWDP.PA tient ce vendredi une journée investisseurs.

(Rédigé par Claude Chendjou)