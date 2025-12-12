*
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* GENERALI GASI.MI - Le premier assureur italien devrait annoncer dans les prochaines heures qu'il abandonne son projet de fusion de son activité de gestion d'actifs avec Natixis, filiale de BPCE, a-t-on appris jeudi d'une source proche du dossier.
* WENDEL MWDP.PA tient ce vendredi une journée investisseurs.
(Rédigé par Claude Chendjou)
