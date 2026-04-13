BlackRock soutiendra une liste dissidente dans la bataille pour le conseil d'administration de Monte dei Paschi, selon l'ANSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et le troisième plus grand investisseur dans Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI , a décidé de soutenir une proposition d'un investisseur dissident visant à donner un nouveau mandat au directeur général Luigi Lovaglio, a rapporté l'agence de presse ANSA lundi.
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