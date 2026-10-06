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BlackRock en hausse après que deux sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 18:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Le cours de l'action BlackRock BLK.N progresse après que J.P. Morgan a relevé son objectif de cours de 1 364 à 1 435 dollars, tout en maintenant sa recommandation « surpondérer »

** La société de courtage prévoit 51 milliards de dollars d’entrées dans les fonds iShares actions et 65 milliards de dollars dans les fonds iShares obligataires au troisième trimestre, ce qui devrait soutenir de solides entrées nettes

** J.P. Morgan considère iShares comme un moteur clé de la croissance organique, avec des opportunités de croissance supplémentaires sur les marchés privés, dans la distribution de détail, le numérique et à l’international

** La société de courtage estime que l’intégration des acquisitions de BlackRock sur les marchés privés évolue dans la bonne direction et que la valorisation reste attractive

** Jefferies relève également son objectif de cours de 1 222 $ à 1 260 $

** 18 des 20 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, deux la recommandation « conserver »; objectif de cours médian de 1 300 dollars — données compilées par LSEG

** Le titre se négocie à 16,96 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur, qui s’établit à 10,97

** BLK affiche une hausse de 17,07 % depuis le début de l’année

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