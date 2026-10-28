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BlackRock dépasse les 5% du capital d'Ipsen
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 16:55

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Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 23 octobre, le seuil de 5% du capital d'Ipsen.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions du laboratoire pharmaceutique sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de garantie.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 223 384 actions Ipsen représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 3,20% des droits de vote d'Ipsen.

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