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BlackRock dépasse les 5% des droits de vote de Bureau Veritas
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 16:54

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Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 25 août, le seuil de 5% des droits de vote de Bureau Veritas.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Bureau Veritas hors marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

A la suite de ce franchissement, BlackRock détient, pour le compte desdits clients et fonds, 29 391 216 actions Bureau Veritas représentant autant de droits de vote, soit 6,48% du capital et 5,07% des droits de vote du groupe de services de test, d'inspection et de certification.

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