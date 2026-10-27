BlackRock dépasse les 5% de GTT

Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 23 octobre 2026, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de GTT.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé que ce franchissement de seuil résultait d'une acquisition d'actions GTT sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de garantie.

BlackRock a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 1 877 099 actions GTT représentant autant de droits de vote, soit 5,06% du capital et des droits de vote du spécialiste des systèmes de confinement à membranes cryogéniques pour le GNL.