BlackRock bat largement le consensus au 3e trimestre

BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, dévoile un bénéfice net ajusté en hausse de 37% à près de 2,62 MdsUSD au titre du 3e trimestre 2026, soit un BPA de 15,93 USD ( 38%), dépassant de plus de 11% le consensus.

Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 3,2 points à 47,8%, pour des revenus en progression de 19% à 7,75 MdsUSD, tandis que ses actifs sous gestion (AUM) moyens se sont également accrus de 19% à 15 460 MdsUSD.

BlackRock revendique également une collecte nette de 205 MdsUSD et une croissance organique annualisée de 11% des commissions de base au cours du trimestre, "témoignant d'une dynamique solide et généralisée dans les ETF iShares, la gestion active systématique en actions, les marchés privés et les produits de trésorerie".

"Nos résultats témoignent de l'envergure de BlackRock, avec une croissance de 12% de la valeur annuelle des contrats technologiques (ACV) et une collecte nette positive dans toutes les classes d'actifs, catégories de clients et régions, aussi bien en gestion active qu'indicielle", ajoute son PDG, Laurence D. Fink.

"Nos solides performances d'investissement nous ont permis d'enregistrer une collecte nette de 66 MdsUSD en gestion active, principalement portée par nos activités obligataires et de gestion systématique. De son côté, iShares a généré une collecte nette de 135 MdsUSD", poursuit-il.