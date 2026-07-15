BlackRock attendu en nette hausse après ses trimestriels

Le gestionnaire a publié des résultats solides, avec un CA supérieur au consensus et un niveau record d'actifs sous gestion. BlackRock dit d'ailleurs n'avoir "jamais été aussi optimiste quant à la croissance à venir" et annonce une augmentation de son programme de rachats d'actions. Un enthousiasme qui convainc les marchés : le titre est attendu en hausse de l'ordre de 3% à l'ouverture de Wall Street.

BlackRock a dégagé un bénéfice net publié attribuable au groupe de 1,914 MdUSD au cours du 2e trimestre 2026, en hausse de 20% sur un an, et très légèrement inférieur au consensus (2,07 MdsUSD). En données ajustées, le bénéfice net ressort à 2,291 MdsUSD, soit une progression de 22%.

Le bénéfice par action (BPA) dilué publié s'établit à 12,19 USD, en hausse de 20%, surpassant cette fois le consensus (11,5 USD). En données ajustées, le BPA atteint 13,91 USD ( 15%).

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 31% à 7,08 MdsUSD (consensus : 6,84 MdsUSD) bénéficiant de l'effet favorable des marchés, d'une croissance organique des commissions de base, des revenus liés à l'acquisition de HPS, de commissions de performance plus élevées ainsi que de la progression des revenus issus des services technologiques et des abonnements.

Par ailleurs, le groupe indique avoir réalisé une collecte nette totale de 192 MdsUSD au cours du 2e trimestre, contribuant à porter les actifs sous gestion à un niveau record de 15 345 MdsUSD, en hausse de 22% sur un an. Sur les douze derniers mois, les entrées nettes atteignent 868 MdsUSD, tandis que la croissance organique des commissions de base s'élève à 10%.

"Notre dynamique s'accélère, et je n'ai jamais été aussi optimiste quant à la croissance à venir", a d'ailleurs commenté Laurence D. Fink, président-directeur général.

Si BlackRock ne fournit pas de guidance financière classique, le gestionnaire affiche une confiance renforcée dans ses perspectives. Le groupe a ainsi annoncé avoir augmenté son objectif de rachats d'actions pour 2026 à 2 MdsUSD, avec des rachats trimestriels désormais prévus à 550 MUSD, contre 450 MUSD réalisés au deuxième trimestre.