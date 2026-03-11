BlackLine conclut un accord avec un activiste et laisse le comité stratégique préparer le terrain pour la vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

BlackLine BL.O a déclaré que son comité stratégique peut jeter les bases d' une fusion ou d'une vente potentielle, une mesure que certains des investisseurs du fabricant de logiciels ont réclamée, selon un dépôt réglementaire effectué mardi en fin de journée.

Le comité peut "explorer, évaluer, examiner, négocier et, le cas échéant, recommander au conseil d'administration d'approuver une éventuelle opération de regroupement d'entreprises ou toute autre opération stratégique similaire impliquant la société", selon la charte du comité stratégique. La charte a été publiée dans un document 8K déposé après la clôture du marché.

Plus tôt dans la journée de mardi, la société a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec le fonds spéculatif Engaged Capital, après que l'investisseur activiste eut signalé, il y a deux mois, qu'il essaierait d'ajouter de nouveaux administrateurs au conseil d'administration, qui seraient en mesure de poursuivre des options stratégiques, y compris une vente éventuelle, comme l'a rapporté Reuters en janvier.

BlackLine a nommé Storm Duncan, un banquier d'affaires spécialisé dans les technologies qui a été proposé comme administrateur par Engaged, et Megan Prichard, une dirigeante d'Uber UBER.N qui a de l'expérience avec les entreprises dans les technologies de rupture et les industries à forte croissance, en tant que nouveaux membres du conseil d'administration.

Duncan sera l'un des quatre administrateurs à siéger au comité stratégique avec Scott Davidson, Gregory Hughes et David Henshall, principal administrateur indépendant de BlackLine et président du comité stratégique. "Les compétences de Storm seront un atout pour le comité stratégique, qui a été et continue d'être habilité à évaluer les transactions stratégiques impliquant la société", a déclaré M. Henshall.

BlackLine a une valeur de marché de 2,15 milliards de dollars et le cours de son action a chuté de 33 % depuis janvier pour clôturer à 36,16 dollars mardi. Les sociétés de logiciels, dont BlackLine, ont vu le cours de leurs actions chuter il y a plusieurs semaines sur fond de craintes croissantes que l'intelligence artificielle ne fasse peser des risques commerciaux sur le secteur.

L'année dernière, Reuters a rapporté que SAP SAPG.DE , le plus grand fournisseur de logiciels d'Europe qui a un partenariat stratégique avec BlackLine, a proposé d'acheter la société pour près de 4,5 milliards de dollars, mais a essuyé une fin de non-recevoir.

Engaged, qui est dirigé par Glenn Welling, est en activité depuis plus de dix ans et a poussé à des changements dans un certain nombre d'entreprises, y compris Envestnet et New Relic, qui ont fini par se mettre en vente.