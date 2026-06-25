BlackBerry relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, la division QNX tirant la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1) par Juby Babu

BlackBerry BB.TO a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur la poursuite de la dynamique de sa division QNX après l'achèvement de ses efforts de redressement, ce qui a fait grimper ses actions cotées aux États-Unis d'environ 8 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Autrefois géant du secteur des smartphones, BlackBerry s'est recentré ces dernières années sur les logiciels destinés aux appareils connectés et aux véhicules autonomes.

La division QNX de BlackBerry, qui fournit des systèmes d’exploitation sécurisés en temps réel pour les systèmes embarqués critiques, notamment dans le secteur automobile, a maintenu sa forte trajectoire de croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de près de 26 % pour atteindre 72,3 millions de dollars au cours du premier trimestre clos le 31 mai.

QNX dispose d’un carnet de commandes de près d’un milliard de dollars en redevances futures.

"Nous constatons que de plus en plus de nos clients QNX s’orientent vers les véhicules de nouvelle génération définis par logiciel. Ils travaillent en étroite collaboration avec nous pour déployer notre plateforme à tous les niveaux afin de les aider à répondre à ces besoins; nous observons donc une demande vraiment soutenue", a déclaré le directeur général John Giamatteo à Reuters.

BlackBerry table désormais sur un chiffre d’affaires annuel pour 2027 compris entre 594 millions et 621 millions de dollars, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures, qui se situaient entre 584 millions et 611 millions de dollars.

La société prévoit un chiffre d’affaires annuel pour QNX compris entre 295 millions et 312 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 290 millions à 307 millions de dollars.

La division de communications sécurisées de BlackBerry, qui englobe des solutions de voix cryptée, de messagerie et de gestion des événements critiques, a enregistré une hausse de 24 % de son chiffre d’affaires, à 73,6 millions de dollars.

"La grande majorité de l’activité de communications sécurisées concerne le secteur public, et une part importante du carnet de commandes provient également de ce secteur", a déclaré le directeur financier Tim Foote.

La société a enregistré un chiffre d’affaires total de 152,9 millions de dollars pour le premier trimestre, en hausse de 26 % par rapport à la même période de l’année précédente.