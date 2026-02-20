 Aller au contenu principal
Bitdeer se stabilise après la fixation du prix des obligations convertibles et des offres d'actions directes
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions du mineur de bitcoins Bitdeer Technologies BTDR.O ont baissé de trois cents à 7,91 $ en pré-marché après que la société ait obtenu une augmentation de capital ** La société BTDR, basée à Singapour, annonce le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 5% d'un montant de 325 millions de dollars (CBs) à échéance 2032 ** Elle vend également ~5,5 millions d'actions à certains détenteurs de ses obligations convertibles à 5,25 % échéant en 2029 à 7,94 $ pour un produit brut d'environ 43,7 millions de dollars

** Le prix de conversion initial des OC 2032 de 9,93 $ est supérieur de 25 % au prix d'offre de l'opération directe sur les actions ** Les actions de BTDR ont chuté jeudi >17% pour clôturer à 7,94 $, leur plus bas niveau depuis 10 mois, après que la société a dévoilé des obligations et des offres d'actions d'une valeur de 300 millions de dollars

** La société utilisera le produit net combiné de l'offre pour l'expansion des centres de données, l'expansion de l'informatique haute performance et de l'IA en nuage, le développement de plates-formes d'exploitation minière basées sur l'ASIC, entre autres

** Elle paiera également le coût d'environ 138 millions de dollars pour le rachat de 135 millions de dollars de capital de ses obligations 2029 et environ 29 millions de dollars pour les appels plafonnés

** Barclays est l'agent de placement et ICR Capital est le conseiller financier pour l'offre d'actions

** Jusqu'à jeudi, les actions BTDR ont baissé de 29% depuis le début de l'année et de 71% par rapport au record intrajournalier de 27,80 $ atteint en octobre

** La médiane des prévisions des 13 analystes est de 22 $, la note moyenne est "achat", selon LSEG

Valeurs associées

BARCLAYS
475,300 GBX LSE +1,57%
BTC/USD
67 255,7952 USD CryptoCompare +0,44%
BTDR
7,9450 USD NASDAQ -17,33%
