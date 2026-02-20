 Aller au contenu principal
Aston Martin va vendre ses droits de marque F1 après des pertes plus importantes que prévu
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 11:54

Lawrence Stroll, président exécutif de l'Aston Martin Aramco Formula One Team, s'entretient avec Toshihiro Mibe, PDG de Honda, lors de leur conférence de presse commune à Tokyo

Aston Martin va vendre ses droits pour ‌l'utilisation de son nom sur l'écurie Aston Martin F1 Team pour 50 millions de livres ​sterling (57,20 milliards d'euros) afin de renforcer ses finances après une année difficile, a annoncé vendredi le constructeur britannique de voitures de luxe.

Le groupe, confronté à des pressions tarifaires et à une ​faible demande en Amérique du Nord et en Chine, a également fait état vendredi d'une perte annuelle plus importante que ​prévu.

Aston Martin a déclaré que l'accord perpétuel ⁠de droits de dénomination conclu avec AMR GP Holdings, qui gère son écurie de ‌Formule 1, "améliorerait la situation de trésorerie du groupe".

Aston Martin a tenté de renforcer son capital tout au long de l'année, notamment grâce à une injection ​de 162 millions de dollars ‌de la part du président Lawrence Stroll et à un accord ⁠visant à vendre sa participation dans son écurie de F1 en mars.

Le constructeur automobile a réduit ses dépenses de développement de nouveaux véhicules en octobre, invoquant une demande chinoise "extrêmement modérée" et ⁠des pressions sectorielles ‌plus larges au Royaume-Uni.

L'accord sur les droits de marque de la F1 devra ⁠être approuvé par les actionnaires, car il s'agit d'une transaction entre parties liées impliquant ‌Lawrence Stroll, qui contrôle indirectement AMR GP.

Les actionnaires représentant 54% de la société, ⁠dont le consortium Yew Tree de Lawrence Stroll, Geely et Mercedes-Benz, ⁠se sont engagés de ‌manière contraignante à voter en faveur de la vente des droits de dénomination.

Avant la publication de ​ses résultats annuels prévue le 25 février, ‌Aston Martin a déclaré vendredi avoir livré près de 10% de voitures en moins cette année en raison de la ​baisse des livraisons spéciales à forte marge au cours de l'année.

La société prévoit une perte d'exploitation ajustée légèrement inférieure à la fourchette basse des prévisions du marché, qui ⁠table sur une perte comprise entre 139 et 184 millions de livres sterling selon le consensus établi par Aston Martin.

Le constructeur a déclaré continuer à tabler sur une amélioration significative en 2026, grâce à la livraison d'environ 500 exemplaires de son modèle "hypercar" Valhalla et à la poursuite des mesures de réduction des coûts.

(Rédigé par Yamini Kalia à Bangalore; version française Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)

